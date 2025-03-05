وزير الكهرباء يوجه بمد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين حتى 10 مساء

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد ساعات العمل في مراكز خدمة المواطنين لتقديم كافة الخدمات التى يطلبها المواطن لتعمل حتى العاشرة مساءً، وذلك لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات.

توفير خدمات الصيانة الدورية خلال شهر رمضان

كما وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق فيما يخصّ برامج الصيانة الدورية خلال شهر رمضان لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع.

تشكيل فرق طوارئ إضافية لتأمين استمرار التغذية الكهربائية

ووجه وزير الكهرباء أيضا بتشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل فى كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لـتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وشدد وزير الكهرباء علي أهمية تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، وهناك متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال غرفة الطوارئ بالشركة القابضة والوزارة.

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