هل يستطيع العرب فرض خطة إعمار غزة على إسرائيل وأمريكا؟، محلل سياسي يجيب

قال عبد المجيد سويلم، المحلل السياسي، إن القمة العربية رفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وشددت على أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون مشروطة بإخراج السكان.

رهانات إسرائيل على أمريكا

وأشار سويلم إلى أن إسرائيل كانت تراهن على دعم أمريكي لتمرير خطتها منذ بداية الحرب، وانتظرت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تبنى الموقف الإسرائيلي مما أدخل المنطقة في مشكلات بسبب نواياه المتضاربة.

وأوضح أن خطة إعادة الإعمار، رغم كونها ضرورية وتحظى بتأييد دولي، لا تزال في مهب الريح بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي والموقف الأميركي الغامض.

وأضاف أن العالم بأسره، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ودول آسيا وأميركا اللاتينية، مقتنع بأهمية إعادة الإعمار ورفض التهجير، لكن لا أحد يمتلك القدرة على فرض التنفيذ دون موافقة إسرائيل، التي تسيطر على غزة بالكامل من الناحية الأمنية والعسكرية.

خطورة غياب استراتيجية عربية في مواجهة إسرائيل

وانتقد سويلم ما اعتبره غيابًا لاستراتيجية عربية واضحة لتحويل قرارات القمة إلى خطوات عملية، موضحا أن استمرار هذه السياسة يُفقد العرب أوراقهم التفاوضية، بينما تواصل إسرائيل فرض شروطها.

واختتم حديثه مطالبا بضرورة إيجاد أدوات ضغط فعلية، مؤكدًا أن الاحتلال لن يتراجع من تلقاء نفسه، وفي الوقت نفسه عدم استخدام أوراق قوة سيبقي الفلسطينيين في مواجهة حرب استنزاف مفتوحة دون أي ضمانات لحل مستقبلي، على حد قوله.

خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة

كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال ان خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة ترتكز على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ بمرحلة التعافي المبكر لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، يعقبها تنفيذ عمليات إعادة الإعمار بصورة شاملة.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن إعمار غزة

وأوضح متحدث الحكومة، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إعداد دراسات متكاملة حول أوضاع القطاع لتحديد الأولويات في عمليات الإعمار.

توفير أماكن مؤقتة وآمنة للفلسطينيين

وأشار إلى أن مرحلة التعافي المبكر تستهدف توفير أماكن إقامة مؤقتة وآمنة للمواطنين الفلسطينيين مع تلبية احتياجاتهم الأساسية لحين استكمال إعادة الإعمار، بما يضمن الحفاظ على حياة السكان داخل القطاع.

وأكد الحمصاني أن رؤية مصر لـ إعمار غزة تستند إلى تجارب عالمية ناجحة في إعادة الإعمار مع بقاء السكان في مناطقهم، وهو ما يتماشى مع الموقف المصري الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

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