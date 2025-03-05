مدبولي: القمة العربية أكدت على إعادة إعمار غزة دون تهجير.. استقرار الشرق الأوسط مرهون بحل عادل للقضية الفلسطينية.. ومؤتمر دولي الشهر المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض خلال المؤتمر أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التى نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

إجماع عربي حول خطة إعادة إعمار غزة

وقال رئيس الوزراء: مثلما تابعتم جميعًا، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.

الجهود المصرية في إعداد خطة الإعمار

وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة.

خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية

واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلًا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة.

التأكيد على الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية

وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقًا لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار الشهر المقبل

وأشار رئيس الوزراء إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي، سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.

تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى توقيع تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مؤشر مدير المشتريات تجاوز الـ 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس نظرة إيجابية من القطاع الخاص للاقتصاد ونموه.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية واحتياطي النقد الأجنبي

وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضًا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بسالب 29 مليار دولار منذ عام. كما أشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 47.4 مليار دولار، بزيادة 128 مليون دولار عن الشهر السابق.

تحقيق التوازن في موارد واستخدامات العملة الصعبة

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق التوازن بين الإيرادات والموارد من العملة الصعبة مقابل المصروفات، مشيرًا إلى أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تمامًا المصروفات.

افتتاح مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية بالسخنة

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعًا جديدًا، لافتًا إلى تضاعف عدد المصانع خلال ثلاث سنوات ليصل إلى 130 مصنعًا، مع وجود 120 مصنعًا تحت الإنشاء.

تقدم مصر في إنتاج الألواح الشمسية

كما أوضح رئيس الوزراء أنه خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، مؤكدًا أن مصر ستكون قادرة بنهاية 2025 على الإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية.

اكتشافات جديدة في قطاع البترول

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى اكتشاف حقل جديد في منطقة "كينج مريوط" يحمل اسم "الفيوم 5"، مع ظهور بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات واعدة من الزيت والغاز، مؤكدًا أن نتائج هذا التطور ستظهر مع نهاية 2025 وبداية 2026.

إعداد الخطة المالية الجديدة 2025-2026

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى مناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، مشددًا على أن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بالنصيب الأكبر من المخصصات المالية خلال الفترة المقبلة.

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