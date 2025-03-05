خبير قانون دولى: مصر تمتلك الخيارات لتنفيذ خطة إعمار غزة رغم المعارضة الأمريكية

قال الدكتور أيمن سلامة،خبير القانون الدولى إن رفض ادارة ترامب لخطة اعمار قطاع غزة التى اعتمدتها القمة العربية التى عقدت أمس بالقاهرة قد يزيد من تعقيدات الوضع في غزة، حيث أن استمرار الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية قد يؤديان إلى تصاعد التوترات وربما اندلاع مواجهات جديدة. لذا، فإن تحقيق إعادة الإعمار والاستقرار يتطلب توافقًا دوليًا وإقليميًا يشمل جميع الأطراف المعنية.

مصر تملك خيارات عدة لتنفيذ خطة اعمار غزة

واكد فى تصريح لفيتو بالنسبة لمصر، التي قدمت الخطة وتبنتها القمة العربية، فإنها تواجه تحديات في تنفيذ مقترحها لإعادة إعمار غزة في ظل الرفض الأمريكي والإسرائيلي. ومع ذلك، تمتلك مصر عدة خيارات للمضي قدمًا:

1. تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية يمكن لمصر العمل على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة، ما قد يسهم في تقليل المخاوف الدولية والإسرائيلية بشأن دور حماس في إعادة الإعمار.

2. التنسيق مع الدول العربية والداعمين الدوليين: يمكن لمصر حشد الدعم المالي والفني من الدول العربية والمجتمع الدولي لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، مع التركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية والبنية التحتية في القطاع.

3. الضغط الدبلوماسي يمكن لمصر استخدام ثقلها الدبلوماسي لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بأهمية الخطة العربية لتحقيق الاستقرار في غزة، مع التأكيد على أن تحسين الأوضاع المعيشية قد يقلل من احتمالات التصعيد.

4. إشراك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية قد يساعد في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، مما يعزز من شرعية الجهود المصرية ويخفف من حدة الرفض الدولي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت خطة طويلة الأمد لإعادة إعمار غزة، التي أيدها قادة عرب، قائلة إن الرئيس يقف مع رؤيته الخاصة التي تتضمن طرد السكان الفلسطينيين من القطاع وتحويلها إلى "ريفييرا" مملوكة للولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي برايان هيوز في بيان ليلة الثلاثاء: "لا يعالج الاقتراح الحالي حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليًا وأن السكان لا يستطيعون العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".

وأردف: "الرئيس ترامب يتمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس. نتطلع إلى مزيد من المحادثات لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة".

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