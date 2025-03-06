الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

وكيل تعليم الأقصر يشهد احتفالية رياض الأطفال ويوم الأم (صور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

 شهد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات احتفالية رياض الأطفال بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ويوم الأم، والتي أُقيمت بمكتبة مصر العامة، بمشاركة متميزة من الأطفال وذوي الهمم، وجاء ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

احتفالية رياض الأطفال بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بالأقصر 

 جاءت الاحتفالية في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على تعزيز القيم التربوية والروحانية لدى الأطفال، وإدماج ذوي الهمم في الفعاليات المجتمعية، حيث تضمنت فقرات استعراضية وعروضًا فنية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية تهدف إلى غرس البهجة في نفوس الأطفال.

 

وأشاد "جارح" بالدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم في تنمية القيم الأخلاقية والتواصل المجتمعي بين الأطفال، مؤكدًا على أهمية دعم ذوي الهمم ودمجهم في مختلف الفعاليات التربوية والثقافية.

 

حضر الاحتفالية عدد من قيادات التربية والتعليم، وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن سعادتهم بأجواء الاحتفالية التي جسدت روح الفرحة بقدوم الشهر الكريم والعرفان بقدر الأم ودورها.

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