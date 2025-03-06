الخميس 06 مارس 2025
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اقتصاد

البنك المركزي التركي يقرر خفض سعر الفائدة إلى 42.5%

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

 قرر البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، مستفيدا من زخم بيانات التضخم لشهر فبراير الجاري التي جاءت أفضل من المتوقع.

 

المركزي التركي يقرر خفض سعر الفائدة

 وجاء قرار خفض لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي، بقيادة المحافظ فاتح كارهان، سعر الفائدة من 45% إلى 42.5% اليوم الخميس، ليكون امتدادا للتخفيضين السابقين بمقدار 250 نقطة أساس لكل منهما، حيث تعتمد القرارات على استراتيجية إعلان في كل اجتماع على حدة.

 

تراجع التضخم في تركيا

تباطأ التضخم في تركيا خلال شهر فبراير الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، ليصل إلى 39%، وهو أدنى مستوى له منذ 20 شهرا، مما عزز الدعوات لمزيد من التقليص. 

المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة إلى 45% للمرة الثانية على التوالي

تراجع التضخم في تركيا يمهد الطريق لخفض الفائدة للمرة الثالثة

وعلى الرغم من أن تكاليف الاقتراض المنخفضة من المرجح أن تدعم الاقتصاد، إلا أنها ستزيد التحديات المتعلقة بالتضخم، لا يزال التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى جانب تضخم قطاع الخدمات، عند مستويات مرتفعة.
 

 

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