الرسوم الجمركية أبرز تحديات الاقتصادات الناشئة.. التضخم وسلاسل التوريد على رأس القائمة.. وهذه أهم خطط الخروج من الأزمة

الاقتصادات الناشئة تواجه العديد من التحديات بسبب الرسوم الجمركية، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير على الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي، في ظل اشتعال الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين والمكسيك وكندا، وسط فرض تعريفات جمركية متبادلة على السلع والخدمات.

التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة بسبب الرسوم الجمركية

وهناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة بسبب الرسوم الجمركية، والتي يأتي من أبرزها انخفاض القدرة التنافسية للصادرات، وتراجع النمو الاقتصادي للدول لأن تراجع الصادرات يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي.

اضطراب سلاسل التوريد

وتأتي اضطرابات سلاسل التوريد من أكثر التأثيرات التي تتعرض لها الدول نتيجة الرسوم الجمركية، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويقلل من كفاءة العمليات التجارية، وهذا ينعكس على زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع المحلية.

التعرض للحروب التجارية وضعف الاستثمار الأجنبي

وتكون الاقتصادات الناشئة غالبا ضحية للحروب التجارية بين الدول الكبرى، حيث تفرض هذه الدول رسوما جمركية انتقامية تؤثر على صادرات الدول النامية، كما تثني الرسوم الجمركية المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الاقتصادات الناشئة بسبب زيادة التكاليف وعدم اليقين التجاري.

كيف يمكن للاقتصادات الناشئة التكيف مع هذه المتغيرات؟

ويمكن للدول أو الاقتصادات الناشئة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية التي تتسبب فيها الرسوم الجمركية، عبر عدة خطوات مهمة، تتمثل في تنويع الأسواق التصديري من خلال البحث عن أسواق جديدة غير تقليدية لتقليل الاعتماد على الأسواق التي تفرض رسوما جمركية عالية.

كما يمكن تعزيز التجارة الإقليمية لتسهيل التبادل التجاري مع الدول المجاورة، وتحسين جودة المنتجات لزيادة قيمتها المضافة وجعلها أكثر تنافسية حتى مع وجود رسوم جمركية، وهذا بالإضافة إلى تطوير الصناعات المحلية مما يقلل من تأثير الرسوم الجمركية على تكاليف الإنتاج.

ويمكن للاقتصادات الناشئة الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف، مما يعوض جزئيا عن تأثير الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول الكبرى لتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها في إطار اتفاقيات تجارية متبادلة المنفعة.

استراتيجيات لتعزيز الصادرات

وتحتاج الاقتصادات الناشئة الى عدة استراتيجيات يمكن من خلالها تعزيز الصادرات، تتمثل في تطوير البنية التحتية لتسهيل نقل البضائع وتقليل التكاليف، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الإنتاجية لإنشاء منتجات فريدة وقابلة للتصدير.

كما تحتاج إلى تسهيل إجراءات التصدير، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقليل الوقت والتكلفة اللازمة لتصدير المنتجات، والتسويق الدولي للمنتجات المحلية، وتدريب العمالة المحلية على مهارات جديدة لزيادة الإنتاجية وجودة المنتجات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات غير التقليدية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يجذب المستثمرين ويحسن سمعة الصادرات.

وفي النهاية يمكن للاقتصادات الناشئة التغلب على تحديات الرسوم الجمركية من خلال تنويع أسواقها، تحسين جودة منتجاتها، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، كما أن الاستثمار في البنية التحتية والابتكار يمكن أن يعزز قدرتها التنافسية على المدى الطويل.

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