الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

رئاسة مدينة الأقصر تنفذ حملات بيئية ضد نباشين القمامة

أثناء الحملة
أثناء الحملة

شن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وبإشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر حاتم جابر، حملات تفتيشية على المخالفات البيئية بمنطقة حي جنوب وشرق مدينة الأقصر.

 التصدي لظهرة نبش القمامة  


واستهدفت الحملة التي تمت بمشاركة رجال المتابعة الميدانية أحمد عبد الصبور مدير الإدارة وعصام عبد الراضي نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية، شوارع المدينة المنورة والخليج والنزهة، مما أسفر عن ضبط حوالى أكثر من 30 فوم يستخدمهم النباشين في جمع القمامة والتحفظ على 2 عربة كارو، وتحرير 2 محضر نظافة.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وضرورة التصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

 

 

 

 

 

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