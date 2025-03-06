بايرن ميونخ يعلن تشخيص إصابة حارسه مانويل نوير

دوري أبطال أوروبا، أعلن نادي بايرن ميونيخ أن حارس مرماه مانويل نوير تعرض لإصابة عضلية في عضلة ساقه اليمنى أثناء مواجهة باير ليفركوزن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد يغيب نوير عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 مباريات، بحسب تقارير صحفية ألمانية بسبب الإصابة.

وأسدل الستار على مباريات جولة الذهاب لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي شهدت نتائج مثيرة.

نتائج جولة ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج البلجيكي 1-3 أستون فيلا الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني 2-1 أتلتيكو مدريد الإسباني

آيندهوفن الهولندي 1-7 آرسنال الإنجليزي

بورسيا دورتموند الألماني 1-1 ليل الفرنسي

فينورد الهولندي 0-2 إنتر ميلان الإيطالي

بنفيكا البرتغالي 0-1 برشلونة الإسباني

بايرن ميونخ الألماني 3-0 باير ليفركوزن الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي 0-1 ليفربول الإنجليزي

ويتصدر سيرهو جيراسي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، ترتيب الهدافين لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف بعد إنتهاء جولة ذهاب ثمن النهائي دور الـ 16.

وشهدت جولة الذهاب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رفع النجم الإنجليزي هاري كين، والبرازيلي رافينيا رصيدهما في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وسجل هاري كين هدفين في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن مساء الأربعاء، على ملعب "آليانز آرينا" في المباراة التي انتهت بفوز البايرن 3-0.





كما أحرز رافينيا هدف برشلونة أمام بنفيكا، في المباراة التي على ملعب "النور" بالبرتغال في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال، ليتساوى مع زميله روبرت ليفاندوفسكي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد جولة ذهاب دور الـ 16



1 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 10 أهداف.

2 هاري كين، بايرن ميونخ، 9 أهداف.

3 رافينيا، برشلونة، 9 أهداف.

4 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

5 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

6 كيليان مبابي، ريال مدريد، 7 أهداف.

7 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 7 أهداف.

8 فانجيليس بافليديس، بنفيكا، 7 أهداف.

9 جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

10 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

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