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رياضة

تعليق هاري كين بعد ثلاثية بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

هاري كين، فيتو
هاري كين، فيتو

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على  ليفركوزن بثلاثية دون رد، مساء أمس الأربعاء، في المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هاري كين إن بايرن ميونخ حقق الانتصار على باير ليفركوزن بسبب التركيز على تقديم أداء مرتفع منذ البداية.

وشارك كين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل هدفين ليفوز فريقه في النهاية بثلاثية نظيفة.

وقال المهاجم الإنجليزي عقب اللقاء: جكان تركيزنا كاملًا منذ الدقيقة الأولى، ونحن نعلم أن اللعب في أليانز أرينا سيكون مختلفًا”.

 

وسجل أهداف بايرن ميونخ في شباك ليفركوزن، هاري كين هدفين في الدقيقتين 9 و75 من ضربة جزاء، وجمال موسيالا في الدقيقة 54.

 

وتعرض نوردي موكيلي لاعب ليفركوزن للطرد في الدقيقة 62 بعد حصوله على إنذارين.

وستقام مباراة العودة على ملعب ليفركوزن الذي تبدو مهمته صعبة للغاية.

تشكيل بايرن ميونخ ضد ليفركوزن 

مانويل نوير - لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم - ألفونسو ديفيز - جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - أوليسيه - جمال موسيالا - كومان - هاري كين.

 

تشكيل ليفركوزن أمام بايرن ميونخ 

كوفار - هينكابي - تاه - هيرموسو - جريمالدو - تشاكا - بالاسيوس - موكيلي - فيرتز - عدلي - فريمبونج.

وتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من: أولريتش - أوربيج - جنابري - ساني - داير - بالينيا - إيتو - جيريرو - بوي - فيدوفيتش - مولر - ستانيسيتش.

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