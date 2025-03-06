حارس ليفربول يقتنص جائزة أفضل لاعب في مباراة الريدز وباريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، خطف فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بارك دي برانس" في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحصل أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، على أفضل لاعب في المباراة وذلك لتأكيد خطورة باريس سان جيرمان أمام مرمى الريدز.

وعلق أليسون بيكر على الحصول على أفضل لاعب قائلًا: “أعتقد أن هذا أفضل ما قدمته في حياتي”.

ولجأ فريق ليفربول إلى الدفاع المحكم أغلب فترات اللقاء، قبل أن يخطف هدفًا في الدقيقة 86 عن طريق هارفي إليوت، ليخطف فوزًا هامًّا أمام باريس سان جيرمان، قبل مباراة الإياب التي تجمع الفريقين على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء 11 مارس الحالي.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الدقائق الأولى، وسط سيطرة وأفضلية نسبية من باريس سان جيرمان بفضل عاملي الأرض والجمهور.

وفي الدقيقة 16، كاد باريس يسجل هدف التقدم بعد اختراق من عثمان ديمبلي من الجبهة اليمنى ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية قابلها فابيان رويز بتصويبة قوية مرت فوق العارضة.

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وفي الدقيقة 20، أحرز خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول لفريقه من تصويبة رائعة بباطن القدم، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وفي الدقيقة 30، أهدر باريس سان جيرمان فرصة ذهبية للتقدم بعد انفراد ديمبلي ليتصدى أليسون بيكر حارس ليفربول للكرة لتسقط منه، وترتد إلى باركولا الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع تصدى لها، لتعود له مجددا تابعها بتسديدة يسارية مرت أعلى المرمى الخالي من حارسه.

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بعدها استمرت سيطرة باريس سان جيرمان دون أي خطورة حقيقية لفريق ليفربول، إلا أن الفريق الباريسي لم ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وفي الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان سيطرته فيما لجأ ليفربول لدفاع محكم، لتمر الدقائق دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقائق الأخيرة، أجرى آرني سلوت مدرب ليفربول تبديلا بخروج محمد صلاح ونزول هارفي إليوت، لينجح الأخير في خطف هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 86، بعد كرة طولية من داروين أليسون بيكر وصلت إلى نونيز الذي هيأ الكرة ومررها إلى إليوت المنفرد بالمرمى، ليسددها في الشباك، ويخطف فوزًا هامًّا لليفربول على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ضم تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرج، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي،

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز وجونت

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول

فيما ضم تشكيل باريس سان جيرمان كلا من:

تاريخ مواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان

تواجه الفريقان في 5 مباريات أوروبية، فاز ليفربول في 3 مواجهات آخرها مباراة اليوم، فيما فاز باريس في مباراتين، ولم ينته أي لقاء بينهما بالتعادل، ويعود آخر لقاء بينهما قبل مباراة اليوم إلى عام 2018، عندما تفوق ليفربول ذهابًا بنتيجة 3-2، فيما فاز باريس سان جيرمان إيابًا 2-1.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بريست في مرحلة الملحق، في حين تأهل ليفربول بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

موعد مباراة الإياب بين ليفربول أمام باري سان جيرمان

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري.

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