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رياضة

برشلونة يفوز على بنفيكا 0/1 في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا علي حساب نظيره بنفيكا  بهدف نظيف  في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا  اليوم الأربعاء.

وتلقى باو كوبارسي لاعب برشلونة  البطاقة الحمراء الأولى خلال اللقاء وهي الأولى له مع برشلونة في جميع المسابقات (65 مباراة).

 وبعمر 18 عامًا و42 يومًا، أصبح ثاني أصغر لاعب يتم طرده في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد سيلستين بابايارو في عام 1994 (16 عامًا و86 يومًا).

وسجل رافينيا هدف الفوز لصالح فريق برشلونة في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني والمباراة. 

تشكيل برشلونة أمام بنفيكا 


وتأهل نادي برشلونة مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري، حيث احتل المركز الثاني، في حين أن بنفيكا احتاج إلى خوض مرحلة الملحق حيث تأهل على حساب فريق موناكو الفرنسي.

ويواجه المتأهل من برشلونة وبنفيكا مع المتأهل من صدام بوروسيا دورتموند وليل، في دور ربع نهائي لبطولة دوري الأبطال.

وأعلن هانز فليك المدير الفني لفريق  برشلونة، قائمته لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا  اليوم الأربعاء.

قائمة برشلونة لمباراة بنفيكا


وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين..

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

 

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – أنسو فاتي.

 

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