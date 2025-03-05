الأربعاء 05 مارس 2025
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مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأقصر يعقد اجتماعه الأول

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

عقد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الأقصر اجتماعه الأول، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، لمناقشة الخطوات التأسيسية للنادي.

نادي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأقصر

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة النادي، ومن بينهم الدكتورة ليلة يوسف حميد، رئيس النادي، والدكتور محمد عطيتو حامد، عضو المجلس، وفاطمة الزهراء أحمد، أمين الصندوق، وأحمد الفاضل، المدير التنفيذي للنادي.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على فتح حساب بنكي باسم النادي، ونشر إعلان إشهار النادي في جريدة الوقائع المصرية، كما ناقش المجلس آليات تخصيص مقر دائم أو مؤقت للنادي، بهدف توفير بيئة مناسبة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

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الأقصر جامعة الاقصر رئيس جامعة الاقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل التعليم العالي هيئة التدريس بجامعة الأقصر

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