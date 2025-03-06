وزير الخارجية العراقى: الجامعة العربية تؤكد انعقاد القمة العربية ببغداد 17 مايو المقبل

أعلن وزير خارجية العراق، اليوم الخميس، أن الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو المقبل.

الاجتماع التحضيري للقمة العربية

وقال حسين في تصريح خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في بغداد وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو المقبل".

القضايا التي تشغل الأمة العربية

وأضاف أن "القمة العربية في بغداد ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل الأمة العربية"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب".

العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة العربية

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في وقت سابق، أن العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة العربية في بغداد.

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