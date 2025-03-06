الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية العراقى: الجامعة العربية تؤكد انعقاد القمة العربية ببغداد 17 مايو المقبل

وزير خارجية العراق،
وزير خارجية العراق، فيتو

 أعلن وزير خارجية العراق، اليوم الخميس، أن الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو المقبل.

الاجتماع التحضيري للقمة العربية

 وقال حسين في تصريح خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في بغداد وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجامعة العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو المقبل".

القضايا التي تشغل الأمة العربية

 وأضاف أن "القمة العربية في بغداد ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل الأمة العربية"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب".

 

العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة العربية

 وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في وقت سابق، أن العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة العربية في بغداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسرب إشعاعي للطاقة النووية محطة ماانشان للطاقة النووية اندلاع حريق جنوب تايوان الجامعة العربية بغداد مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب فؤاد حسين العراق

مواد متعلقة

أبو الغيط: إعمار غزة أمر ممكن ببقاء سكانه، والسلام لن يأتي إلا بحل الدولتين

أبو الغيط يهنئ رئيس مجلس الوزراء اللبناني بحصول حكومته على الثقة

أبو الغيط: موقف عربي موحد بشأن غزة يصدر عن القمة العربية الطارئة

أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا: استفزاز أرعن

أبو الغيط لـ ترامب: تهجير الفلسطينيين مرفوض قولا واحدا

أبو الغيط يستقبل قضاة محكمة الاستثمار العربية
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

الأعلى للإعلام: وقف برنامج "ملعب الشمس" لمدة شهر وتغريم وإنذار القناة

يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

"أنجب بعد 17 سنة زواج وتوفي اثنين من أبنائه"، قصة مؤثرة في حياة نقيب الأشراف

منوعات

المزيد

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية 6 مارس (تحديث لحظى)

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية