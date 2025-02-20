الجامعة العربية تحذر من أي خطوات تؤدي إلى تقسيم السودان وتفتيته

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها واستهجانها إزاء أية خطوات يكون من شأنها أو يترتب عليها المس بوحدة السودان أو تعريضه للتقسيم أو التفتت تحت أي ذريعة أو مسمى.

معالجة الأزمة السودانية

وتذكر الأمانة العامة جميع الأطراف بسعيها الدؤوب للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية انطلاقًا من الثوابت العربية القائمة أساسًا على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته الترابية وصيانة مؤسساته القومية.

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