الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد جولة ذهاب دور الـ16

هاري كين
هاري كين

 ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، يتصدر سيرهو جيراسي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، ترتيب الهدافين لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف بعد انتهاء جولة ذهاب ثمن النهائي لدور الـ 16.

وشهدت جولة الذهاب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رفع النجم الإنجليزي هاري كين، والبرازيلي رافينيا رصيدهما في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وسجل هاري كين هدفين في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن مساء الأربعاء، على ملعب "آليانز آرينا" في المباراة التي انتهت بفوز البايرن 3-0.
 


كما أحرز رافينيا هدف برشلونة أمام بنفيكا، في المباراة التي على ملعب "النور" بالبرتغال في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال، ليتساوى مع زميله روبرت ليفاندوفسكي.

 

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد جولة ذهاب دور الـ 16


1 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 10 أهداف.

2 هاري كين، بايرن ميونخ، 9 أهداف.

3 رافينيا، برشلونة، 9 أهداف.

4 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

5 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

6 كيليان مبابي، ريال مدريد، 7 أهداف.

7 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 7 أهداف.

8 فانجيليس بافليديس، بنفيكا، 7 أهداف.

9 جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

10 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

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