يستعد العلماء لإطلاق مهمة فضائية جديدة خلال الأسبوع الجاري، تهدف إلى رسم خريطة دقيقة لمواقع المياه على سطح القمر في خطوة قد تمهد الطريق لاستكشافه واستيطانه مستقبلًا.

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المركبة "لونار تريل بليزر"، المقرر إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، مزودة بكاميرا متطورة صمّمها فريق من جامعة أوكسفورد.

وستعمل هذه الكاميرا على قياس درجات حرارة سطح القمر وتحديد مواقع المياه المحتملة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

البروفيسور نيل بولز، الباحث في قسم الفيزياء بجامعة أوكسفورد، أوضح أن هذه المهمة "ليست مجرد إنجاز علمي لفهم دورة المياه القمرية، بل تشكل أيضًا خطوة مهمة نحو استكشاف القمر بواسطة البشر مستقبلًا".

وكانت الشكوك حول وجود مياه على القمر قد تعززت منذ عام 2009، عندما رصدت مركبات فضائية هندية وأمريكية دلائل على معادن تحتوي على جزيئات مائية.

وعن أهمية المهمة، أضاف بولز: "على الرغم من أن المركبة صغيرة نسبيًا، حيث لا يتجاوز وزنها 200 كيلوجرام، إلا أنها تحمل هدفًا علميًا بالغ الأهمية.

من المقرر أن تُطلق المركبة على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" يوم الخميس المقبل عند الساعة 00:17 بتوقيت جرينتش، مع نافذة إطلاق تمتد لأربعة أيام.

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