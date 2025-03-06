الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، تحذير عاجل من سيول بهذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس اليوم الخميس 6 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وأمطار رعدية


ويكون هناك فرصة لسقوط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على مدن القناة والسواحل الشرقية ومناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة على شمال الصعيد وتصل لحد السيول على  مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


يستمر اليوم الخميس حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية، ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 


القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الخميس

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وأمطار رعدية

الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق
ads

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

أزمة في الأهلي بعد تحديد موعد القمة فجرا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لتمويل توريد القمح بقيمة 500 مليون دولار

هل يلحق جراديشار بمباراة القمة؟ طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابته

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 6 مارس 2025

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

موعد عرض أولى حلقات مسلسل “الغاوي” لـ أحمد مكى

درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

منوعات

المزيد

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

رسائل خاصة من دار الإفتاء للصغار والكبار خلال شهر رمضان

حدث 6 رمضان 1321هـ.. مولد المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي.. بدأ حياته صحفيًّا

المزيد
الجريدة الرسمية