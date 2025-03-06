الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس اليوم الخميس 6 -3- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسًا معتدلًا نهارًا، باردًا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 21 نهارًا و11 درجة  ليلًا.

ويستمر اليوم الخميس حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية  على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطقس البحيرة وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 4 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

"مطبخ المصرية" يوزع 230 وجبة بقرى حياة كريمة في البحيرة

‎مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في البحيرة

رياضة البحيرة تقدم مشروع تعزيز اللياقة البدنية بمراكز شباب المحافظة (صور)
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بالصاغة، سعر عيار 21 الآن بعد الارتفاع

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

تفاصيل مواعيد كأس الرابطة 2025 بنظامه الجديد، وهذا جدول مباريات الأهلي

انخفاض يصل إلى 45 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أحمد بلال: الزمالك خرج من المنافسة على الدوري وهذه نسبة تتويج الأهلي

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابتهال مؤثر للشيخ عمر نبيل عبد الرازق في مدح رسول الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية