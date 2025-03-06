الخميس 06 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وأمطار رعدية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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يستمر اليوم الخميس حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية  على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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