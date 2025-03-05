الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في التجمع الأول

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أى إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية وجود ماس كهربائي بجهاز تكييف كان وراء نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
 

حريق شقة بالتجمع الأول

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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