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رياضة

الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على سيراميكا بهدف في الشوط الأول

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

تقدم فريق بيراميدز على سيراميكا بهدف دون رد بالشوط الأول على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز وسيراميكا 

بدأ اللقاء بمحاولات توغل من لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء والبحث عن الهدف الأول.

ومحاولة لسيراميكا كليوباترا بعد كرة طولية من خارج منطقة الجزاء ولكن الدفاع يسيطر على الكرة.

وفرصة خطيرة لسيراميكا بعد كرة عرضية من قندوسي من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء ورأسية من بيكهام داخل المنطقة وتمر بجوار القائم

وواصل لاعبو سيراميكا سيطرتهم وأتيحت فرصة من ركنية وارتقاء وتصدٍ من الشناوي حارس بيراميدز وفرصة أخرى وتشتيت من دفاع بيراميدز بعد تمريرة كاد أن يقابلها زلاكة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء والكرة تخرج ركنية

وفي الدقيقة 14 شهدت تحذيرا من حكم المباراة للجهاز الفني لفريق بيراميدز

وفي الدقيقة 22 جاء هدف سيراميكا الأول بعد كرة طولية من قندوسي ويقابلها فخري لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك، لكن يلغي حكم المباراة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ. 

وفي الدقيقة 37 الحكم يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بعد سقوط فيستون ماييلي 

وأحرز مصطفى فتحي في الدقيقة 39 هدف بيراميدز الأول من ضربة الجزاء 

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس

تشكيل سيراميكا بمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الـ ١٧ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - أحمد القندوسي -  محمود زلاكة - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلٌ من:

محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.

مباراة بيراميدز وسيراميكا 

يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز أو التعادل للحفاظ على صدارة قمة الدوري الممتاز التي يحتلها برصيد 39 لكن مهمته أن تكون سهلة أمام سيراميكا الطامح في الفوز والذي يحتل سادس الدوري برصيد 24 نقطة.

 

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