فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا في مواجهة بيراميدز في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الـ ١٧ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا بمواجهة بيراميدز



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - محمود زلاكة - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلٌ من:

محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.

مباراة بيراميدز وسيراميكا

يسعي فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز أو التعادل للحفاظ على صدارة قمة الدوري الممتاز التي يحتلها برصيد 39 لكن مهمته أن تكون سهلة أمام سيراميكا الطامح في الفوز والذي يحتل سادس الدوري برصيد 24 نقطة.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز عددا من لاعبيه في مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام سيراميكا

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غيابات الفريق على النحو التالي:



رمضان صبحي.. يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا.



محمود مرعي.. يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة.



وليد الكرتي.. يعاني من آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب.

أحمد سامي.. يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة.

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