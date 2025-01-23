هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟، رد حاسم من أمين الفتوى

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما إذا كان يجوز قراءة القرآن من دون وضوء.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذع على قناة الناس،: إنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بدون وضوء، بشرط ألا يكون في حالة جنابة، وإذا كان الشخص غير متوضئ ولكن ليس في حالة جنابة، فلا مانع من قراءة القرآن سواء كان عن ظهر قلب أو بالنظر في المصحف.

وأضاف: "القراءة هنا تُعتبر ذكرًا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يمكن أن تتم حتى وإن لم يكن الشخص متوضئًا، ولكن المسألة تختلف عندما يتعلق الأمر بمس المصحف، ففي حالة مس المصحف، يشترط أن يكون الشخص متوضئًا".

أمين الفتوى: يجب أن يكون المسلم في حالة من الطهارة عند مس المصحف

وأشار الورداني إلى أن القراءة من القرآن بدون وضوء في هذه الحالة لا تتعارض مع الشريعة، لكن يجب أن يكون المسلم في حالة من الطهارة عند مس المصحف.

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