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محافظات

إقبال كثيف على سيارات بيع اللحوم المدعمة في الدقهلية

اقبال علي سيارات
اقبال علي سيارات بيع اللحوم، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء عمل قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمركزي المنصورة والسنبلاوين، ومدينة محلة دمنة، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

سيارات اللحوم تبيع بسعر 260 جنيه للكيلو

وقال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع رؤساء مركزي المنصورة والسنبلاوين، ورئيس مدينة محلة دمنه، فإن سيارات اللحوم تبيع بسعر 260 جنيه للكيلو، ابتداءا من الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات تتواجد، أمام مسجد الرفاعي بمحلة دمنه، وأمام الوحدة المحلية بمنية محلة دمنة، وأمام الوحدة المحلية ببرهمتوش.

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