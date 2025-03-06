مسلسل معاوية الحلقة 5، استشهاد عمر بن الخطاب وموقف معاوية من اختيار خليفة للمسلمين

مسلسل معاوية الحلقة 5، شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "معاوية"، الذي يتناول حياة وسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، تطورات عدَّة، حيث يستشهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على يد أبو لؤلؤة المجوسي، وذلك أثناء الصلاة بالمسلمين في المسجد.

مسلسل معاوية الحلقة 5

وتضمنت الأحداث، اختيار عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، ليكون خليفة للمسلمين، عقب وفاة عمر بن الخطاب، فيما يحزن معاوية بن أبي سفيان كثيرًا لوفاة الفاروق.

كما يتبادر القلق لداخل معاوية بن أبي سفيان من قتل خليفة المسلمين أثناء الصلاة بالمسجد، وتبعات ذلك على كافة المسلمين وعلى من سيأتي بعد عمر من خلفاء.

قصة مسلسل معاوية

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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