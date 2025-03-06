الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل معاوية الحلقة 5، استشهاد عمر بن الخطاب وموقف معاوية من اختيار خليفة للمسلمين

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسل معاوية الحلقة 5، شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "معاوية"، الذي يتناول حياة وسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، تطورات عدَّة، حيث يستشهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على يد أبو لؤلؤة المجوسي، وذلك أثناء الصلاة بالمسلمين في المسجد. 

 

مسلسل معاوية الحلقة 5 

وتضمنت الأحداث، اختيار عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، ليكون خليفة للمسلمين، عقب وفاة عمر بن الخطاب، فيما يحزن معاوية بن أبي سفيان كثيرًا لوفاة الفاروق. 

كما يتبادر القلق لداخل معاوية بن أبي سفيان من قتل خليفة المسلمين أثناء الصلاة بالمسجد، وتبعات ذلك على كافة المسلمين وعلى من سيأتي بعد عمر من خلفاء. 

 

قصة مسلسل معاوية 

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا. 

 

أبطال مسلسل معاوية 

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصة مسلسل معاوية مسلسل معاوية الحلقة 5 أبطال مسلسل معاوية معاوية معاوية بن ابي سفيان عثمان بن عفان
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

كولر يكشف طبيعة إصابة جراديشار بمباراة طلائع الجيش

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

انخفاض يصل إلى 45 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المزيد
الجريدة الرسمية