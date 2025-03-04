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ثقافة وفنون

مسلسل معاوية الحلقة 4، عمر بن الخطاب يولي معاوية دمشق والأردن

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسل معاوية الحلقة 4، تضمنت الحلقة الرابعة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول حياة وسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تمكن المسلمين بقيادة معاوية من فتح قيسارية بالشام، وذلك بعد حصار استمر طويلا. 

مسلسل معاوية الحلقة 4 

وضمن الأحداث، يختار الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان ليكون واليا على دمشق والأردن، وذلك عقب رحيل أخوه "يزيد" بالطاعون، حيث كان يتولى أمرهم. 

مسلسل معاوية 

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "معاوية" أيضا العديد من الأحداث والتي جاء على رأسها رحيل "عبد الرحمن" نجل معاوية وهو صغيرا. 

ورحل نجل معاوية على إثر ضربة من فرس ألحقت به إصابات عديدة، قبل أن يتوفى بعدها متأثرا بها، ليحزن عليه معاوية وزوجته "فاخدة" حزنا شديدا، وتنهمر دموعها على رحيله. 

وضمن أحداث الحلقة، يجتاح الطاعون بلاد الشام، ويودي بحياة الكثير من المسلمين ومن الصحابة ومنهم أبو عبيدة بن الجراح وغيره، كما يودي بحياة "يزيد بن أبي سفيان" أخو "معاوية" ووالي دمشق، ليفجع معاوية برحيله بعد فترة قصيرة من رحيل نجله "عبد الرحمن". 

قصة مسلسل معاوية 

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا. 

أبطال مسلسل معاوية 

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم. 

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