مدبولي يعلن اكتشافا جديدا للزيت والغاز في حقل "الفيوم 5"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، تحقيق اكتشاف جديد للزيت والغاز في حقل "الفيوم 5"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة.

ويعد هذا الكشف إضافة مهمة لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي، مما يساهم في دعم استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.

ومن المتوقع أن تسهم الاكتشافات الجديدة في تعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة، في ظل اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

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