برشلونة يسعى لفك عقدة الـ9 سنوات في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا

يسعى نادي برشلونة الإسباني لفك عقدة مباراة الذهاب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم على ملعب دالوش.

ويواجه برشلونة عقدة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتمكن من الانتصار في أي مباراة بذهاب ذلك الدور، منذ الفوز على آرسنال في 2016.

ومنذ 2017، لم يحقق برشلونة أي انتصار في مباراة الذهاب بدور الـ16 أمام أي خصم، حيث كانت البداية كانت بالهزيمة 4-0 من باريس سان جيرمان في 2017 بملعب بارك دي برانس، قبل الفوز 6-1 في ملعب كامب نو، والتأهل لدور الثمانية لكن البلوجرانا خرج من يوفنتوس.

وفي 2018، تعادل برشلونة مع تشيلسي 1-1، قبل الفوز 3-0 في الإياب، والخروج من ربع النهائي أمام روما الإيطالي.

وفي 2019، تعادل برشلونة سلبيًا مع ليون الفرنسي في فرنسا، قبل الفوز 5-1 في إسبانيا، ولكن الرحلة انتهت بنصف النهائي ضد ليفربول.

وعام 2020، كان التعادل مع نابولي 1-1 في إيطاليا، وإيابًا فاز برشلونة 3-1 بملعب كامب نو، قبل الخروج من ربع النهائي ضد بايرن ميونخ.

وفي 2021، خسر برشلونة الذهاب على ملعبه برباعية مقابل هدف، قبل أن يتعادل 1-1 ضد باريس سان جيرمان في ملعب الأخير ويخرج من دور الـ16.

في عامي 2022 و2023، لم يلعب برشلونة دور الـ16، بعدما فشل في التأهل من دور المجموعات من الأساس.

وفي 2024، تعادل برشلونة ذهابًا بهدف لمثله أمام نابولي في إيطاليا، قبل أن يفوز البلوجرانا 3-1 في الإياب ويخرج من دور الثمانية ضد باريس سان جيرمان.

برشلونة يمنح الضوء الأخضر لأندية الدوري السعودي للتفاوض مع فاتي

فيما أعطت إدارة نادي برشلونة الإسباني، الضوء الأخضر إلى أندية الدوري السعودي، للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "fichajes"، فإن إدارة الفريق الإسباني أصبحت أكثر انفتاحًا للاستماع إلى العروض المقدمة من الدوري السعودي من أجل أنسو فاتي تحديدًا.

ويرغب الفريق الكتالوني في بيع عقد أنسو فاتي، من أجل تخفيف رواتب اللاعبين الباهظة، والحصول على دخل كبير مقابل بيع عقد اللاعب الإسباني، خاصة أن اللاعب بات خارج خطط المدرب هانز فليك والإدارة، ولن يعتمدوا عليه بالموسم المقبل.

وبحسب صحيفة سبورت أيضا، فإن أندية من السعودية وقطر والإمارات تبرز كوجهات رئيسية للمهاجم الإسباني، حيث من الصعب في أوروبا العثور على أندية راغبة في تغطية راتبه.

وأكدت الصحيفة أن خيار الإعارة لا يزال مطروحا إذا كان مجديا اقتصاديا، إلا أن أولوية النادي هي تأمين انتقاله نهائيا في الصيف القادم.

وسيكون القرار النهائي بيد اللاعب، الذي سيحتاج إلى التفكير فيما إذا كان على استعداد لإجراء تغيير في مسيرته الرياضية.

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