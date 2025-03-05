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رياضة

فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق برشلونة، ضيفا مساء اليوم الأربعاء، على فريق بنفيكا على ملعب "النور" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل برشلونة أمام بنفيكا 


حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، أولمو، رافينيا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 


تنطلق مباراة بنفيكا وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة بنفيكا أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا


تذاع مباراة بنفيكا ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 2.


وتأهل نادي برشلونة مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري، حيث احتل المركز الثاني، في حين أن بنفيكا احتاج إلى خوض مرحلة الملحق حيث تأهل على حساب فريق موناكو الفرنسي.

ويواجه المتأهل من برشلونة وبنفيكا مع المتأهل من صدام بوروسيا دورتموند وليل، في دور ربع نهائي لبطولة دوري الأبطال.

 

وأعلن هانز فليك المدير الفني لفريق  برشلونة، قائمته لمواجهة منافسه بنفيكا في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا  اليوم الأربعاء.

 

قائمة برشلونة لمباراة بنفيكا


وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – دييجو كوتشين..

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو - جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن - إنييجو مارتينيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

 

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – أنسو فاتي.

 

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