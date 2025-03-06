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وكيل شباب ورياضة الغربية يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب (صور)

ختام الدوري الرياضي
ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب، فيتو

شهد اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ختام دوري اتحاد مراكز شباب مصر بـ محافظة الغربية، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بملعب مركز شباب كفر الزيات بحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام، النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الزيات، الدكتور مجدي وكوك رئيس فرع الاتحاد بالغربية.

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وأكد وكيل شباب الغربية على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالشباب وتمكينهم ولياقتهم البدنية وفرز الموهوبين والمتميزين منهم في كافة المجالات.

كما وجه وكيل شباب الغربية الشكر لكل من الدكتور ماجد العزازي والدكتور مجدي وكوك لحرصهم على تنفيذ وتفعيل هذه البطولات التي تشجع الشباب بمختلف أعمارهم على ممارسة الرياضة والتنافس الشريف تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد العزازي على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا لما تقدمه  للشباب من استثمار لطاقاتهم وتنمية لقدراتهم وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، كما وجه الشكر لمديرية الشباب والرياضة بـ الغربية متمثلة في اللواء حسين حنفي وما حققته المبادرة من تميز داخل مراكز الشباب بالغربية.

وعلى هامش الاحتفال تفقد الحضور معرض المنتجات والحرف اليدوية والذي نظمه نادي الفتاة والمرأة بمديرية شباب الغربية، حيث أشادوا بجودة المنتجات، حيث تهدف مبادرة مراكز شباب مصر إلى تطوير أداء البرامج والأنشطة المقدمة لأعضاء مراكز الشباب لتأهيلهم وتنمية قدراتهم لنشر الوعي الرياضي لأعضاء مراكز الشباب، رفع مستوى الأنشطة الرياضية، والتنافس الشريف وكذلك اكتشاف المواهب الرياضية.

تنافست مراكز شباب المحافظة على المراكز الأولى في ألعاب(كرة القدم، اليد، السلة، وتنس الطاولة) إلى جانب تنافست معارض أندية الفتاة والمرأة في عرض مشغولاتهم اليدوية المتنوعة، وانتهت المباريات بصعود كلا من فريقي شوني وكفر العبايدة عن لعبة كرة القدم، والفرستق وكفر حجازي عن لعبة تنس الطاولة، كما تصدر فريق دنوشر مباريات كرة اليد، إلى جانب تصدر فريق دنوشر المركز الأول في لعبة كرة السلة، كما تصدر نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب المركز الأول.

واختتمت الفعاليات بتسليم الجوائز للمراكز الأولى وهي (مركز شباب شوني  الفائز بكأس البطولة في لعبة كرة القدم والمركز الثاني من نصيب فريق مركز شباب كفر العبايدة، مركز شباب كفر حجازي الفائز بالمركز الأول في تنس الطاولة وفريق مركز شباب دنوشر المركز الأول في السلة وأيضًا في اليد).

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