مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

شارك عاهل بريطانيا الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا، فى تحضير إفطار رمضان لمسلمي بريطانيا، من خلال مطعم الشيف أسماء خان، التى اعتادت على التبرع بوجبات رمضانية، وشهد الحدث مشادة زوجية بين الملك والملكة التى استدعتها لمساعداتها بصوت عال الأمر الذى نال استحسان الشعب البريطاني.

ودخلت الملكة كاميلا إلى المطبخ، وشاركت العاملين في تحضير البرياني ووضعه في علب صغيرة لتوزيعها على الصائمين. وفي الوقت الذي كانت فيه كاميلا منهمكة بالعمل، ووضع الطعام في العبوات الصغيرة، كان الملك يتكلم مع الحضور ويستفسر عن أمور خاصة بتقاليد شهر رمضان، وعن سبب تناول التمر، وعندها طلبت كاميلا من تشارلز أن يأتي لمساعدتها بدلًا من التحدث مع الحضور، وعندما لم يستجب، قررت بأن تذهب بنفسها إليه وهي تلوح له وتسعل بصوت عال، في محاولة لجذب انتباهه

ملك بريطانيا يشارك فى تحضير إفطار رمضان

وفى التفاصيل، خلال شهر رمضان، اعتادت الطاهية أسماء خان التبرع بكامل عائدات مطعمها "درجيلينغ إكسبريس" في لندن للأعمال الخيرية، وترسل طرودًا غذائية إلى المستشفيات كجزء من زكاة الفطر.

وهذا العام حرص الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا، على مشاركة الشيف خان مهمة توضيب التمر ووضعه في أكياس صغيرة لإرساله للمستشفيات خلال زيارتهما للمطعم الواقع في "كينغسلي كورت" بوسط لندن.

وظهر الملك تشارلز سعيدًا جدًا، وهو يقوم بمهمة وضع التمر في الأكياس، وضحك كثيرًا عندما أثنت على عمله خان قائلة: "أنت تعمل بسرعة عالية".

ملك بريطانيا يختار زيارة مطعم أسماء خان

اختار الملك تشارلز زيارة هذا المطعم تقديرًا منه للأعمال الخيرية التي تقوم بها صاحبته أسماء خان، المعروفة بمساهماتها العديدة وتقديم يد العون للمحتاجين والمشردين، وهي داعمة جدًا للجالية الهندية والباكستانية في لندن.

رآها الملك تشارلز وجاء بلطف، وقال: "هل هذا هو الدجاج والأرز البسمتي اللذيذ؟ بالإشارة إلى قدر البرياني العملاق. وكان الملك سعيدًا عندما قيل له إن طبقًا من الكاري قد تم إرساله إلى القصر، وهو بانتظاره".

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