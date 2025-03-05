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رياضة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ليفربول وباريس بعد 20 دقيقة والـVAR ينقذ الريدز

لاعبو باريس سان جيرمان
لاعبو باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، سيطر التعادل السلبي على أول 20 دقيقة من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، التي تجمعهما على ملعب "بارك دي برانس" في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضيفا على باريس سان جيرمان، حيث سيلتقي المتأهل منهما مع المتأهل من مباراة أستون فيلا وكلوب بروج، وذلك في مرحلة ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الدقائق الأولى، وسط سيطرة وأفضلية نسبية من باريس سان جيرمان بفضل عاملي الأرض والجمهور.

وفي الدقيقة 16، كاد باريس يسجل هدف التقدم بعد اختراق من عثمان ديمبلي من الجبهة اليمنى ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية قابلها فابيان رويز بتصويبة قوية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 20، أحرز خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول لفريقه من تصويبة رائعة، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

 

تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ضم تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كلا من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرج، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي،

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز وجونت

 

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليفربول 

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح 

 النجم المصري محمد صلاح يتقاسم المركز العاشر مع الفرنسي تييري هنري في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 51 هدفًا.

يحلم صلاح بتخطي هنري والوصول إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين بدوري أبطال أوروبا من خلال تسجيل أهداف ضد باريس سان جيرمان.

تاريخ مواجهات ليفربول وباريس سان جيرمان 

تاريخيًا، تواجه الفريقان في 4 مباريات أوروبية سابقة، فاز كل منهما في مباراتين، دون أن تنتهي أي مواجهة بينهما بالتعادل، ويعود آخر لقاء بينهما إلى عام 2018، عندما تفوق ليفربول ذهابًا بنتيجة 3-2، فيما فاز باريس سان جيرمان إيابًا 2-1.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بريست في مرحلة الملحق، في حين تأهل ليفربول بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

 

موعد مباراة الإياب بين ليفربول أمام باري سان جيرمان

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري.

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