سالي عبد السلام تكشف كواليس إجهاض توأميها

تحدثت الإعلامية سالي عبد السلام، عن تجربة إجهاض توأمها، قائلة: "لن أعاند القدر، أنا بتحسد، وناس بتقول لي أنتِ عندك كل حاجة، كمان عاوزة تتزوجي وتخلفي، ودي أقل حاجة من اللي بتتقال من ناس ربنا يسامحها، من قريب مش من غريب، مستكتر عليّا، وبيني وبينهم ربنا يوم الدين".

ضربة قوية لـ سالي عبد السلام

وأضافت عبد السلام خلال حوارها ببرنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "الضربة كانت قوية وشديدة أوي، فقد حملت بعد زواجي بسنتين تقريبا، و قعدت سنة كل شوية أتسئل عن الخلفة، رغم إن المفروض دي حاجة متخصش حد وأنا سايباها على الله".

حمل سالي عبد السلام

وتابعت، أن الحمل جاء بعد سنتين من الزواج، وأقمت الليل لمدة سنة كل يوم، أدعو الله بالذرية الصالحة وأقول “ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين” كل يوم، ورغم صعوبة الحمل في توأم بشكل طبيعي كما أخبرني الأطباء، إلا أنني حملت في توأم ولم يصدق الأطباء ما حدث".

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