الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ننشر أسماء 22 مصابًا في حادث تصادم على الطريق الزراعي بأسوان

حادث تصادم فى أسوان،
حادث تصادم فى أسوان، فيتو

تنشر "فيتو" أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، وتم نقل 22 مصابا إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

حادث على الطريق الزراعي

وكان قد وقع حادث على الطريق الزراعى بمنطقة نجع الديسه التابعة لقرية الأعقاب بمركز أسوان، بين سيارة ميكروباص أجرة والأخرى ميكروباص مخصص كـ"سيارة إسعاف" تابعة لإحدى جمعيات تنمية المجتمع بمركز نصر النوبة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "بسام فاروق حسن، 48 سنة، اشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، على عبد الوهاب بسطاوى، 21 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، خالد عبد الفتاح محمد، 47 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، نبيل عبدون عبد العال، 52 سنة، اشتباه كسور بالعمود الفقري، آلاء محمد مكاوى، 38 سنة، كسور متفرقة بالجسم".
 

كما أصيب كل من؛ "محمد عباس سليمان، 55 سنة، نزيف بالأنف وكدمات بالظهر، رجب عثمان بحر، 46 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، أحمد عبد الفتاح محمد، 35 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد محمد عيد، 32 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيمن، سارة عبد الحميد عبد الله، 26 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".
وأصيب كل من؛ "عبد اللطيف سليمان عيسى، 42 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الظاهر سعيد أحمد، 60 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن، عبد الرحمن طارق عرجون، 29 سنة، كدمة بالحوض، علياء إبراهيم حسن، 20 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، منى فهمى حامد أحمد، 26 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر".
كما أصيب: "هبة الحسن محمد عباس، 26 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، على أحمد حسن، 47 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، هايدى عمر حسن، 25 سنة، اشتباه كسر بالذراعين، إبراهيم أمير إبراهيم بكرى، 61 سنة، اشتباه كسر بالذراعين وكدمات بالجسم، دورية حسن حسين، 25 سنة، اشتباه كسر بالذراعين، تسليم مهدى على، 21 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، زينب محمد صالح، 21 سنة، كدمات متفرقة بالجسم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان مستشفي حادث اسعاف اسوان امن

مواد متعلقة

نائب محافظ أسوان يشارك بالحفل الختامي للسمبوزيوم الدولي في دورته الـ 29 (صور)

محافظ أسوان يطمئن على جاهزية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى (صور)

محافظ أسوان يعلن فتح باب تراخيص المركبات الخفيفة بديلا عن التوك توك (صور)

محافظ أسوان لأهالي كوم أمبو: مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات (صور)

لتأهيل الشباب لسوق العمل، محافظ أسوان يوجه بعقد سلسلة من الدورات التدريبية بمكتبة مصر العامة

ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

موعد صرف منحة رمضان لمستحقي معاش تكافل وكرامة مارس 2025

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت وغزل المحلة في الشوط الأول

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

منوعات

المزيد

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب خلال 5 أيام من شهر مارس

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المجددون، محمد بن سيرين راوي الحديث ورائد تفسير الأحلام

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ "فتح مكة وتحطيم الأصنام"

المزيد
الجريدة الرسمية