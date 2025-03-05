ننشر أسماء 22 مصابًا في حادث تصادم على الطريق الزراعي بأسوان

تنشر "فيتو" أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، وتم نقل 22 مصابا إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

حادث على الطريق الزراعي

وكان قد وقع حادث على الطريق الزراعى بمنطقة نجع الديسه التابعة لقرية الأعقاب بمركز أسوان، بين سيارة ميكروباص أجرة والأخرى ميكروباص مخصص كـ"سيارة إسعاف" تابعة لإحدى جمعيات تنمية المجتمع بمركز نصر النوبة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "بسام فاروق حسن، 48 سنة، اشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، على عبد الوهاب بسطاوى، 21 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، خالد عبد الفتاح محمد، 47 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، نبيل عبدون عبد العال، 52 سنة، اشتباه كسور بالعمود الفقري، آلاء محمد مكاوى، 38 سنة، كسور متفرقة بالجسم".



كما أصيب كل من؛ "محمد عباس سليمان، 55 سنة، نزيف بالأنف وكدمات بالظهر، رجب عثمان بحر، 46 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، أحمد عبد الفتاح محمد، 35 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد محمد عيد، 32 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيمن، سارة عبد الحميد عبد الله، 26 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وأصيب كل من؛ "عبد اللطيف سليمان عيسى، 42 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الظاهر سعيد أحمد، 60 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن، عبد الرحمن طارق عرجون، 29 سنة، كدمة بالحوض، علياء إبراهيم حسن، 20 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، منى فهمى حامد أحمد، 26 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر".

كما أصيب: "هبة الحسن محمد عباس، 26 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، على أحمد حسن، 47 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، هايدى عمر حسن، 25 سنة، اشتباه كسر بالذراعين، إبراهيم أمير إبراهيم بكرى، 61 سنة، اشتباه كسر بالذراعين وكدمات بالجسم، دورية حسن حسين، 25 سنة، اشتباه كسر بالذراعين، تسليم مهدى على، 21 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، زينب محمد صالح، 21 سنة، كدمات متفرقة بالجسم".

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