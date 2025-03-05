الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

بلومبيرج: 72% من المباني في شمال غزة تم تدميرها

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

ذكرت وكالة بلومبيرج، في تقرير لها اليوم الأربعاء أن تحليل صور أقمار صناعية أظهر أن 72% من المباني في شمال قطاع غزة دُمرت أو تضررت.

72 % من مباني غزة تم تدميرها

وقالت بلومبيرج في تقريرها: لم يبقَ سليما من المباني في شمال قطاع غزة سوى 28%، وجيش الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

وأوضحت وكالة بلومبيرج أن جزءًا كبيرًا من الأراضي الزراعية التي تشكل 41% من مساحة قطاع غزة تعرض للضرر.

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كما نقلت بلومبيرج عن القائم بأعمال مدير الأونروا، قوله إن بعض المدارس التي أصبحت خالية من النازحين استأنفت التدريس.

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غزة صور أقمار صناعية مخيم جباليا جيش الإحتلال الإسرائيلي الأونروا

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