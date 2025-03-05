عقوبات رادعة ضد صاحب مطحن لتهريبه 82 طن دقيق مدعم في دمياط

قاد مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط حملة تموينية علي المطاحن المنتجه للدقيق البلدي المدعم الذى يتم صرفه للمخابزالبلديه للتأكد من جودة الدقيق المدعم والأرصده الموجوده بالمطاحن من الدقيق والاقماح.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه بتشديد الرقابه على الأنشطه التموينيه والأسواق وبناءا على توجيهات الدكتورأيمن الشهابى محافظ دمياط

وتشكلت حمله تموينيه برئاسة وكيل وزارة التموين مجدى عبد الكريم وعضوية ضياء الدين قنديل مديرالرقابة ومحمد طلعت مديرالحوكمه وعلى السلكاوى ومسلم سليمان قسم صيانة الحبوب

حملة تموينية علي المطاحن بدمياط

ضبط مطحن يتلاعب بـ ٨٢ طنًا من الدقيق المدعم



حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المطاحن بالتصرف فى كمية دقيق بلدى مدعم مقدارها ( ١٦٣٧ ) شيكارة دقيق بلدى مدعم تقدر ب ( ٨٢ ) طن دقيق تقريبا وذلك بعد الجرد الفعلى لكميات الدقيق الموجوده بالمطحن على الطبيعه وبين ماهو مثبت بسجلات المطحن وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المطحن

وكيل وزارة التموين: لا تهاون في الحفاظ على الدعم



وشدد وكيل وزارة التموين بدمياط على التصدى بكل حزم على المحافظه على الدعم وانه لاتهاون فى العبث فى ملف الدعم وان الحفاظ على الدعم من اولويات وزارة التموين طبقا لتعليمات الاستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين

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