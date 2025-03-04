ضبط 70 مخالفة في حملة تموينية مكثفة بدمياط (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملة مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن ضبط 70 مخالفة تموينية شملت مختلف القطاعات.

حملة تموينية على المخابز

تم تحرير محاضر لنقص وزن رغيف الخبز، ومخالفة المواصفات القياسية، وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى ضبط حالة تصرف غير قانوني في 2 شيكارة دقيق مدعم.

حملة على الأسواق بدمياط

، تم رصد مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن مخازن، وعرض لحوم مكشوفة بطريقة غير صحية، وعدم وجود سجلات تجارية، وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، إلى جانب مخالفات لاستخدام أكياس سوداء غير مطابقة للاشتراطات البيئية، وعدم إعلان بعض بدالي التموين عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، ضبطت الحملة محاضر لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، وبيع مواد بترولية في السوق السوداء.

أكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الأيام القادمة لضبط المخالفين والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.