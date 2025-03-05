حملات تموينية مكثفة في دمياط تسفر عن ضبط 72 مخالفة في المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملات رقابية مكثفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتعليمات مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز، الأسواق، مستودعات البوتاجاز، والأنشطة التموينية، لضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة

أسفرت الحملات التي جرت يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 عن تحرير 72 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات في المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز.

مخالفات المخابز في دمياط

رصدت الحملات 15 مخالفة في قطاع المخابز، تضمنت تحرير 8 محاضر لنقص الوزن، و3 محاضر لمخالفات المواصفات، إضافة إلى محضرين لعدم إعلان قائمة التشغيل، ومحضرين آخرين بسبب عدم وجود سجل زيارات بالمخابز.

مخالفات الأسواق بمدينة دمياط

وفي مجال الأسواق، تمكنت الحملات من ضبط 56 مخالفة، تنوعت بين 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و20 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب محضرين لعرض لحوم مكشوفة، ومحضرين آخرين لعدم وجود سجل تجاري، كما تم تحرير محضر واحد لبيع السجائر بأسعار زائدة، ومحضرين لإدارة منشآت بدون ترخيص.

استمرار الحملات لضبط الأسواق بدمياط

مخالفات المواد البترولية

كما أسفرت الحملات عن ضبط مخالفة واحدة في قطاع المواد البترولية، حيث تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.

استمرار الحملات لضبط الأسواق

أكد مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان تحقيق العدالة التموينية ومنع التلاعب بحقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.