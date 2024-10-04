الجمعة 04 أكتوبر 2024
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داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

الأستاذ الجامعي المقتول
الأستاذ الجامعي المقتول في الأردن، فيتو

أقدم طالب في جامعة مؤتة بـ الأردن، على طعن أحد أعضاء هيئة التدريس بواسطة أداة حادة، وذلك عقب خروج الضحية من صلاة الفجر في مسجد  داخل الجامعة.

ورغم محاولات إسعاف الدكتور أحمد صالح الزعبي، فإنه فارق الحياة في المستشفى متأثرًا بجراحه.

 وجاء في بيان للأمن العام: "أقدم طالب عشريني بجامعة مؤتة فجر الجمعة، على طعن أحد أعضاء الهيئة التدريسية بواسطة أداة حادة، إذ أُسعِف إلى المستشفى الحكومي في الأردن، وما لبث أن فارق الحياة".

 دوافع ارتكاب جريمة القتل 

 وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، بنعي ورثاء الضحية من معارفه وأقاربه، الذين أشادوا بشخصه وأخلاقه، معبرين عن صدمتهم بخبر وفاته وحزنهم الشديد على الخسارة الكبيرة بفقدانه.

على حين أعلن الأمن العام أن المتهم سلم نفسه للمركز الأمني، وضُبِطت الأداة الحادة التي استخدمها لارتكاب جريمته، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على تفاصيل القضية ودوافع ارتكابها.

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