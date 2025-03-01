السبت 01 مارس 2025
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محافظات

في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس

محافظ دمياط يستعرض مستجدات ملف المتغيرات المكانية وتقنين أراضي الدولة

السكرتير العام لمحافظة
السكرتير العام لمحافظة دمياط

شارك اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، في اجتماع موسع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المسؤولين المختصين في وزارة التنمية المحلية، وذلك لمناقشة مستجدات ملف المتغيرات المكانية وتقنين أراضي الدولة.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة من قبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لمسار العمل في الملفات الحيوية بالمحافظة. 

اجتماع مع المسؤولين المختصين في وزارة التنمية المحلية،
اجتماع مع المسؤولين المختصين في وزارة التنمية المحلية،

عُقد الاجتماع من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم مديرو إدارات مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، إدارة الأملاك، ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة دمياط.

 

 

الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط

 

وخلال الاجتماع، قدم اللواء محمد همام عرضًا تفصيليًا حول الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط في هذين الملفين، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات الإنجاز. وأوضح أن المحافظة تمكنت من الوصول إلى نسبة إنجاز بلغت 99.3% في ملف الرد على المتغيرات المكانية، مما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة وسرعة التعامل مع المستجدات. كما أشار إلى تحقيق نسبة 100% في تقنين أوضاع أراضي الدولة التابعة لولاية المحافظة، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة في إطار توجيهات الدولة للحفاظ على أملاكها واستثمارها بالشكل الأمثل.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين محافظة دمياط ووزارة التنمية المحلية، بهدف تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في مختلف الملفات التنموية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في المحافظة.

 

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