الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف بن شرقي يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تشكيل الأحمر أمام طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

 

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش 

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

ويدخل النادي الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة مزاحمة بيراميدز على صدارة بطولة الدوري الممتاز. 

كما يأمل الأهلي في مواصلة سلسلة الانتصارات من بوابة الطلائع بعد الفوز في الجولة الماضية على حرس الحدود بهدف أشرف بن شرقي

بينما يسعي فريق طلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعدما تعثر الجولة الماضية أمام البنك بعد التعادل بنتيجة 2ـ2. 

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري 

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلائع الجيش الأهلي الدورى المصرى الممتاز مارسيل كولر كولر

مواد متعلقة

ثلاثي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر مارس

105 فوز، أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

ads

الأكثر قراءة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

موعد صرف زيادة الـ 25% على معاشات تكافل وكرامة

ثلاثي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر مارس

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة الصائمين، ما هي مفاتيح استجابة الدعاء في الشهر الكريم؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

عمرو خالد يستعرض 3 صفات تجعلك رفيق النبي في الجنة (فيديو)

ما حكم الدين في التاروت والأبراج والفرق بين الفلك والتنجيم؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية