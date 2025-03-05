بعد أرنولد، ريال مدريد يجهز ضربة جديدة إلى ليفربول

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة جديدة إلى ليفربول الإنجليزي، بعد اقتراب الملكي من التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن الريدز، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعب آخر من ليفربول يحظى بإعجاب ريال مدريد، متمثلًا في رئيسه فلورنتينو بيريز، الذي يرغب في ضم إبراهيما كوناتي، الذي يتألق مؤخرا مع ليفربول.

وأضافت لاصحيفة أن اللاعب يشتهر بقربه من زملائه بأسلوبه المرح، كما أنه يشكل ثنائيًا دفاعيًا قويًا مع القائد فيرجيل فان دايك، وهو ما دفع إدارة النادي الإنجليزي للحديث في فترة سابقة مع وكلائه، لكن ليس هناك اتفاق أيضًا على الاستمرار.

إبراهيما كوناتي

ومنذ انضمامه من لايبزيج عام 2021، خاض كوناتي 120 مباراة مع ليفربول، سجل 5 أهداف، وحقق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين.

وخاض 21 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وكان جزءًا من الديوك الذين وصلوا إلى نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول

فيما حصد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، جائزة جديدة مع الريدز بعد تألقه مع الفريق خلال شهر فبراير الماضي، حيث حيث شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، وخلفه أرسنال في المركز الثاني برصيد 54 نقطة بينما يتواجد فريق نوتنجهام فورست بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في ليفربول خلال شهر فبراير الماضي، بهدفه في شباك بورنموث، متفوقا على هدفي دومينيك سوبوسلاي في شباك توتنهام ومانشستر سيتي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى هدف النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ضد نيوكاسل يونايتد.

وحصل هدف صلاح في شباك بورنموث على 38% من تصويت الجماهير، متفوقًا على هدف سوبوسلاي ضد مانشستر سيتي وماك أليستر أمام نيوكاسل يونايتد حيث حصلا على 28%، بينما حصل هدف النجم المجري أمام توتنهام على نسبة 6%.

رقمان تاريخيان ينتظران محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

ويحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1.

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

في حالة مشاركة محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في مباراة باريس سان جيرمان، فإنه سيلعب مباراته رقم 85 مع الريدز أوروبيا ويرتقي للمركز السادس في قائمة أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في البطولات الأوروبية، ليتساوى مع حارس المرمى الإسباني بيبي رينا.

وإذا نجح محمد صلاح في تسجيل هدفا أمام باريس سان جيرمان سينفرد بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، حيث يتساوى حاليا مع النجم الفرنسي السابق تييري هنري في المركز العاشر برصيد 51 هدفا.

وإجمالا، ساهم محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا خلال 30 مباراة بمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا (سجل 12 وصنع 8)، وهو أكبر عدد للاعب إفريقي في تاريخ المسابقة، وأكثر من الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا بفارق هدف واحد.

ويُعتبر محمد صلاح صاحب الأكثر مساهمة في الدوريات الأوربية الخمس الكبرى بالموسم الحالي بتسجيله 32 هدفا وصناعة 20 هدفا، ليصل إجمالي مساهماته في الموسم الحالي إلى 52 مساهمة في جميع المسابقات في 39 مباراة مع ليفربول.

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