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رياضة

انتهاء موسم نجم نيوكاسل قبل مواجهة ليفربول بنهائي كأس الرابطة

نيوكاسل يونايتد،
نيوكاسل يونايتد، فيتو

تعرض فريق نيوكاسل يونايتد لضربة موجعة قبل مواجهة مرتقبة أمام ليفربول، بعدما تأكد انتهاء موسم لاعبه لويس هال بسبب إصابة في القدم.

واستشار المدافع الأيسر الإنجليزي الدولي "20 عاما" مختصا بشأن الإصابة التي تعرض لها أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، وقد تم اتخاذ قرار بضرورة خضوعه لعملية جراحية.

نهاية موسم لويس هال مع نيوكاسل 

وذكر بيان لنادي نيوكاسل على موقعه الإلكتروني: "يغيب المدافع لويس هال عما تبقى من مباريات لنهاية موسم 2024-2025 بعدما تعرض لإصابة بعظمة في قدمه".

وأضاف البيان: "بعد الأشعة ونصيحة المختص، سيخضع لويس لجراحة قبل فترة من التأهيل مع الفريق الطبي للفريق. الكل في نيوكاسل يتمنى للويس الأفضل في الجراحة والتعافي".

ويعد هذا الخبر بمثابة ضربة موجعة لإيدي هاو، مدرب نيوكاسل، وذلك قبل نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي المقرر إقامته يوم 16 مارس الجاري ضد ليفربول.

ويغيب أنتوني جوردون عن المباراة التي ستقام في ملعب ويمبلي العريق، بسبب الإيقاف بعد أن حصل على بطاقة حمراء ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع.

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