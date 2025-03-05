300 مباراة، رقم مذهل يظهر في مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو

شارك الدولي الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب فريق ريال مدريد، في 82 دقيقة من مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، مساء أمس الثلاثاء، بعد غيابه عن 3 مباريات متتالية.

وتغلب ريال مدريد 2-1 على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه سانتياجو برنابيو.

وجازف فالفيردي بالمشاركة في مثل هذه المواجهة الثقيلة، رغم أنه عائد من إصابة.

فالفيردي

فالفيردي يصل لمباراته 300 مع ريال مدريد

وشارك النجم الأوروجواياني كما في مباراة إياب الملحق أمام مانشستر سيتي في مركز الظهير الأيمن ليصل بذلك إلى المباراة رقم "300" مع الفريق الملكي.

وقال عنه المدرب كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "ليس لدي كلمات لأقولها له. لقد بذل مجهودا جبارا. إنه رائع. كان متعبا للغاية فقط. إنه سعيد جدا بالعودة والمساهمة بالكثير مع الفريق".

وأصبح فالفيردي، بسبب إصابة داني كارفاخال وغيابه لفترة طويلة بالإضافة إلى هبوط مستوى لوكاس فاسكيز، الظهير الأيمن الأساسي للريال في مباريات مهمة مثل التي خاضها أمس أمام الروخيبلانكوس.

وكانت مباراة الليلة الماضية خاصة للغاية بالنسبة للاعب الأوروجوائي أيضا لأنه بدأها وهو قائد الفريق.

أرقام فالفيردي مع ريال مدريد

وكانت تلك المواجهات مقسمة على النحو التالي: 199 في الليجا و63 بدوري الأبطال و22 في كأس ملك إسبانيا و11 بكأس السوبر الإسباني و3 مباريات بكأس العالم للأندية و2 بكأس السوبر الأوروبي.

وشارك فالفيردي للمرة الأولى بقميص الريال في 23 من أكتوبر عام 2018 ومنذ تلك اللحظة حقق 203 انتصارات وسجل 29 هدفا كما فاز ب14 بطولة.

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