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رياضة

رقمان تاريخيان ينتظران محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1.

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان 

في حالة مشاركة محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في مباراة باريس سان جيرمان، فإنه سيلعب مباراته رقم 85 مع الريدز أوروبيا ويرتقي للمركز السادس في قائمة أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في البطولات الأوروبية، ليتساوى مع حارس المرمى الإسباني بيبي رينا.

وإذا نجح محمد صلاح في تسجيل هدفا أمام باريس سان جيرمان سينفرد بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، حيث يتساوى حاليا مع النجم الفرنسي السابق تييري هنري في المركز العاشر برصيد 51 هدفا.

وإجمالا، ساهم محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا خلال 30 مباراة بمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا (سجل 12 وصنع 8)، وهو أكبر عدد للاعب إفريقي في تاريخ المسابقة، وأكثر من الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا بفارق هدف واحد.

ويُعتبر محمد صلاح صاحب الأكثر مساهمة في الدوريات الأوربية الخمس الكبرى بالموسم الحالي بتسجيله 32 هدفا وصناعة 20 هدفا، ليصل إجمالي مساهماته في الموسم الحالي إلى 52 مساهمة في جميع المسابقات في 39 مباراة مع ليفربول.

 

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