11 خطوة لا غنى عنها لبدء الاستثمار في البورصة المصرية

إذا كنت تبحث عن استثمار جيد وفرص تحقيق أرباح عالية عليك بالبورصة، ويجب أن تعرف أنه كلما زادت نسبة المخاطرة، كلما زادت نسبة الأرباح، وزادت الخسارة.

يجب في البداية أن يقوم المستثمر بتحديد حجم الأموال الذي سوف يتم باستثمارها في البورصة، كما أنه من المفترض أن يقوم بتحديد الإستثمار ما إذا كان قصير المدى، أو طويل المدى، ويقوم المستشمر بتحديد الوسيلة الخاصة بالإستثمار سواء كانت أسهم، أو سندات، أو وثائق مختلفة، أو أذون خزانة ويقوم الفرد بتحديد الشركة التي سوف يتم التعامل معها، وتطلب الشركة من السمسرة القيام بتنفيذ الأمر بالطريقة المتفق عليها.

خطوات فتح حساب والتداول في البورصة المصرية.

يجب أن يقوم الفرد بتكويد نفسه في البورصة عن طريق التسجيل بها، وبالتالي سوف يحصل على رقم يقوم بالتعامل به في البورصة، ويحصل عليه عن طريق تقديم طلب لأي شركة من شركات التداول فى الأوراق المالية.

اختيار شركة تداول ذات خبرة عالية فى مجال الأوراق المالية وحاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.

لا يمكن للفرد أن يقوم بالتعامل مباشرةً مع البورصة كمستثمر، ولكن يجب أن يكون التعامل من خلال الشركات المالية عن طريق الحصول على عمولة بيع أو شراء،

بعد اختيار شركة التداول عليك اختيار مدير حساب ذو كفاءة للقيام بعمليات البيع والشراء بدلا عنك.

إيداع مبلغ مالي بحسابك بالبورصة للتداول ولا يوجد حد أدنى للتداول ولكن بطبيعة الحال لكي تشعر بعوائد للاستثمار قد يتطلب الأمر إيداع مبلغ لا يقل عن 1000 جنيه كحد أدنى.

متابعة الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية يوميًّا لكي تكون على دراية بكافة تفاصيل السوق.

يجب متابعة حركة المتعاملين على شاشة التداول وحركة الأسهم والبيع والشراء والصفقات والتوصيات يوميا.

لا تستعجل بالشراء قم بدراسة الشرط والتحليل الفنى وآراء الخبراء والمحللين الفنيين والأساسيين يوميًّا.

عليك دراسة التاريخ الشرطي للسهم ومعرفة الحالة التاريخية لكل سهم قبل شرائه.

يكون ميعاد جلسة التداول بالبورصة المصرية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2:30 مساءً، كما أنها تغلق يومي الجمعة والسبت.

قم بفتح حسابك الخاص بك في البنوك المصرية ليتم ارسال العوائد الاستثمارية إليه كل شهر إذا كانت عمليات البيع والشراء سريعه على المستوى القريب وكل عام أو أكثر إذا كانت عمليات البيع والشراء بغرض استثماري على المدى المتوسط والبعيد.

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