الخميس 20 فبراير 2025
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محافظات

استعدادا لاستقبال موسم الصيف، رفع كفاءة الكورنيش والشاطئ والميادين والمداخل لمدينة جمصة

جمصة تتجمل، فيتو
جمصة تتجمل، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف جمصة، وبوابات المداخل، والميادين، والحدائق، وجميع الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير المدينة، تجري على قدم وساق، وتسير وفق مخطط زمني محدد، للانتهاء من أعمال التطوير، قبل بدء موسم المصيف وتوافد المواطنين على المدينة، وأكد أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي لتوفير جميع الإمكانيات الممكنة للمدينة.

تجميل مصيف جمصة لاستقبال موسم الصيف 

إعادة المظهر الحضاري للمدينة لتعود لمكانتها المتميزة المستحقة، كمدينة ساحلية

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل شخصي أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدينة جمصة، لإعادة المظهر الحضاري للمدينة، لتعود لمكانتها المتميزة المستحقة، كمدينة ساحلية يتوافد عليها المواطنون من مختلف محافظات مصر، لقضاء أيام العطلة أو الاستمتاع بها كمصيف يتميز بشاطئ ممتد.

جرت أعمال إزالة الرمال على كورنيش المدينة ورفع كفاءة الشاطئ

من جهته أوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، أنه وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فقد جرت أعمال إزالة الرمال على كورنيش المدينة ورفع كفاءة الشاطئ

كما تم الانتهاء من رفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي، ضمن خطة الاستعدادات لبدء استقبال الزائرين، خلال موسم الصيف.

 

 وتم الانتهاء من مسافة بطول أكثر من كيلو ونصف بكورنيش المدينة وجاري استكمال أعمال التجميل.

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