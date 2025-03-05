الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يعلن عن قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني للمجموعات الثلاث

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نتائج قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني ب للمجموعات الثلاث “ قرعة دورة الترقي السداسية”، المؤهلة إلى دوري المحترفين.

وتقام الدورة السداسية، بنظام دوري من دورين بين أصحاب المراكز الثلاث الأولى، بكل مجموعة لتحديد المتأهل إلى دوري المحترفين

الفرق المتأهلة إلي دورة الترقي السداسية 

والمجموعة الأولي: "النصر للتعدين، الأقصر، المدينة"، المجموعة الثانية «مسار، أسمنت أسيوط، مصر المقاصة".

المجموعة الثالثة “ العبور، النصر، بورفؤاد”، المجموعة الرابعة “ الإنتاج الحربي، جمهورية شبين، تيم إف سي”.

المجموعة الخامسة “ مالية كفر الزيات، القزازين، تلا”، المجموعة السادسة “ الأوليمبي، دلفي، دمنهور”.

قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني للمجموعات الثلاث

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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الاتحاد المصري لكرة القدم دوري المحترفين جمهورية شبين النصر الإنتاج الحربي

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