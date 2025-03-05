ليس صن داونز، نادٍ جنوب أفريقي يفاوض موسيماني

يرغب نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في التعاقد مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق لقيادة "القراصنة" في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الإسباني جوزيه ريفيرو.

ويقود "ريفيرو" أورلاندو منذ ثلاثة مواسم، وقاد الفريق في الموسم الحالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تصدر الفريق المجموعة الثالثة التي ضمت فريق الأهلي، إلا أن المدرب الإسباني لا يرغب في تجديد عقده مع الفريق الجنوب أفريقي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع "thesouthafrican" الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، أن إدارة أورلاندو بيراتس تسعى للتعاقد مع المدير الفني بيتسو موسيماني بداية من الموسم المقبل.وتأتي هذه الرغبة في ظل عدم نية المدرب الإسباني الحالي في تجديد عقده، بالإضافة إلى السيرة الذاتية المميزة التي حققها موسيماني على مستوى القارة السمراء.

ويُعتبر موسيماني، البالغ من العمر (60 عامًا)، حاليًا بدون نادٍ بعد رحيله من فريق الاستقلال الإيراني، الذي قاده في الموسم الجاري.

ويمتلك موسيماني سيرة ذاتية قوية في أفريقيا، حيث سبق وأن توج بلقب دوري الأبطال في ثلاث مناسبات، مرة مع فريق صن داونز موسم 2015-2016، بالإضافة إلى مرتين مع النادي الأهلي في موسمي 2019-2020 و2020-2021.

ويستعد فريق أورلاندو لخوض منافسات ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه مولودية الجزائر في الأول من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في الثامن من نفس الشهر.

نجم الأهلي يكشف سر اعتراضه على تولي موسيماني تدريب الزمالك

من ناحية أخرى، أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن تاكياس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، مناسب لتدريب الزمالك في الفترة القادمة.

وتابع: "أرى أن البرازيلي روجيو ميكالي الأفضل للزمالك، وإن كان جميع تجاربه كانت مع منتخبات، وموسيماني لن ينجح مع الفريق الأبيض، وسيدخل في حساسية مع جماهير الأهلي، ومن الأفضل وجود مدرب مصري لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم".

وواصل: "تاكياس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، مناسب للزمالك، ويعرف كل كبيرة وصغيرة في الفريق خاصة أنه يعيش في مصر حاليًّا".

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